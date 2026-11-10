Премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время онлайн-встречи, организованной правительством Франции, призвала международное сообщество объединить усилия для решения вопросов безопасности, связанных с искусственным интеллектом.

Риски передового ИИ

Такаити заявила, что передовые системы искусственного интеллекта создают новые вызовы для безопасности, в частности из-за возможности их использования в кибератаках и риска утраты контроля над такими технологиями. По ее словам, влияние ИИ выходит за пределы государственных границ, поэтому международное сотрудничество необходимо.

Как сообщает The Japan Times, глава японского правительства также подчеркнула необходимость углублять международные обсуждения, которые позволили бы одновременно поддерживать инновации и управлять рисками.

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Планы японского правительства

Такаити объяснила, что японское правительство стремится в ближайшее время провести саммит по вопросам искусственного интеллекта. Япония надеется содействовать развитию международного сотрудничества в рамках обновленного видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Во встрече, начавшейся в понедельник в 22:00, приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, лидеры других стран, представители государственных учреждений и бизнеса, связанного с ИИ. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что Токио получил информацию о графике встречи от французского правительства во второй половине прошлой недели. По его словам, премьер-министр решила присоединиться, поскольку было важно донести до международного сообщества позицию и усилия Японии.

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