Премьер-министр Японии Санаэ Такаити во вторник встретится в Токио с председательницей Международного уголовного суда Томоко Аканэ. Встреча пройдет в офисе главы японского правительства, сообщает The Japan Times со ссылкой на правительство.

Поддержка Международного уголовного суда

Это будет первая встреча Такаити и Аканэ с тех пор, как администрация президента США Дональда Трампа в августе внесла главу МУС в санкционный список. Встреча должна продемонстрировать международному сообществу, что Япония по-прежнему полностью поддерживает суд.

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Япония также планирует досрочно выплатить свой начисленный взнос в МУС за 2027 год в ответ на санкции. Ожидается, что Такаити изложит эти меры поддержки во время встречи с Аканэ.

Выступление Аканэ в Токио

В последний раз премьер-министр Японии встречалась с председательницей МУС в январе. В тот же вторник Томоко Аканэ должна прочитать лекцию на мероприятии, организованном межпартийной парламентской ассоциацией по пересмотру дипломатии в сфере прав человека.

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