Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в четверг встретится в Риме с лидерами оппозиционных партий, чтобы обсудить недавние кибератаки на супермаркеты и другие системы, а также сообщения о возможных взрывных устройствах в школах.

Встреча в Палаццо Киджи

Встреча запланирована на 9:00 в Палаццо Киджи. Как сообщает ANSA, Мелони пригласила на нее лидеров оппозиционных партий.

Источники в офисе главы итальянского правительства заявили, что участники обменяются имеющейся информацией и оценят сложную ситуацию, связанную с различными сообщениями об угрозах, поступавшими в последние дни.

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Сообщения об угрозах школам

Среди вопросов, которые будут обсуждаться на встрече, — деятельность, связанная с кибератаками, а также сообщения о якобы размещенных взрывных устройствах в школах. В среду электронные письма с угрозами взрыва получили около 6 тысяч итальянских школ.

В канцелярии премьер-министра отметили, что целью правительства является полный обмен информацией и институциональный диалог по ситуации, которая касается национальной безопасности и спокойствия граждан.

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