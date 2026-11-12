Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела встречу с лидерами оппозиции во дворце Киджи после массовых ложных сообщений о минировании школ. Она призвала политические силы к сотрудничеству в ответ на киберугрозы и инциденты, нарушившие работу учебных заведений, сообщает Anadolu Agency.

Письма поступили в 6 тысяч школ

Накануне около 6 тысяч итальянских школ получили анонимные электронные письма с угрозами взрыва. Это привело к эвакуациям, проверкам и всеобщей тревоге. Позже власти установили, что конкретной опасности не было.

Итальянские СМИ также сообщали о новых угрозах, направленных против школ, 12 ноября. Несмотря на это, учебные заведения в тот день возобновили обычную работу.

Оппозиция просит деталей и предложений

По словам участников встречи, Мелони проинформировала оппозиционных политиков о последних инцидентах, в том числе об активности, связанной с хакерами, и ложных сообщениях о бомбах. Она подчеркнула, что это совещание не должно заменять официальное информирование парламента.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В переговорах участвовали лидеры оппозиции Элли Шляйн, Джузеппе Конте, Никола Фратоянни, Анджело Бонелли, Маттео Ренци, Риккардо Маджи, Карло Календа и Эдоардо Циелло, а также вице-премьеры Антонио Таяни и Маттео Сальвини и несколько министров.

Представители оппозиции заявили о готовности сотрудничать, одновременно призвав правительство предоставить больше подробностей и конкретных предложений. Шляйн отметила, что обсуждение должно продолжиться в парламенте и комитете COPASIR, который осуществляет парламентский надзор за разведывательными службами. Конте призвал ввести более чёткие протоколы и быстрее усиливать киберзащиту. Фратоянни также выступил за увеличение финансирования кибербезопасности.

Правительство Италии считает последние инциденты частью более широкой волны киберугроз и усилий по дезинформации, направленных на создание хаоса и неопределённости.

Читай нас в