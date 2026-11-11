Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в итоге не стала высылать китайского дипломата Сюэ Цзяня после угрозы Пекина выслать двух японских консулов в ответ на каждое такое решение. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на японскую газету Yomiuri.

Угроза в формате два за одного

По данным Yomiuri, 18 ноября прошлого года в Пекине состоялась встреча представителя японского МИД Масааки Канаи и его китайского коллеги Лю Цзинсуна, который тогда возглавлял департамент азиатских дел. Канаи передал позицию Такаити по поводу возможной высылки китайского дипломата из-за его публикации в социальных сетях.

Лю назвал японских генеральных консулов, работающих в Китае, и предупредил, что Пекин будет высылать двух японцев в ответ на высылку одного китайского дипломата. В Токио, по информации издания, ожидали ограниченного ответа по принципу один за одного, что позволило бы обеим сторонам сохранить пространство для дипломатического маневра.

Сюэ Цзянь, генеральный консул Китая в Осаке, 8 ноября опубликовал пост с угрозой отрезать «грязную шею» тому, кто осмелится вмешаться. Позже дипломат удалил публикацию, вызвавшую протесты в Токио.

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Напряженность из-за Тайваня

Примерно за неделю до встречи в Пекине Такаити поручила высокопоставленным чиновникам предупредить китайскую сторону, что Япония объявит Сюэ персоной нон грата, если его быстро не отзовут. По данным Yomiuri, после угрозы Пекина расширить взаимные высылки дипломатов японская сторона отказалась от этого шага, опасаясь существенного ограничения дипломатических каналов.

Напряженность между Пекином и Токио усилилась после заявления Такаити в парламенте 7 ноября. Тогда она сказала, что нападение на Тайвань может создать ситуацию, угрожающую выживанию Японии и потенциально оправдывающую военное вмешательство. Пекин требует полностью отозвать эти слова, однако Такаити не демонстрировала готовности сделать это.

Япония также предлагала провести встречу Такаити с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне на следующей неделе, но Пекин отклонил запрос.

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