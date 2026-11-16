Премьер-министр Японии Санаэ Такаити во вторник проведет переговоры с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле, на Филиппинах. Обе стороны сообщили о запланированной встрече в понедельник, пишет The Japan Times.

Повестка переговоров

Как сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя администрации президента Южной Кореи, стороны обсудят двусторонние отношения, а также вопросы региональной и международной безопасности. Такаити объявила о переговорах в рамках серии встреч во время поездки в Манилу на саммит АСЕАН.

После Манилы японский премьер-министр планирует посетить китайский Шэньчжэнь для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Встреча с Ли Чжэ Мёном станет четвертым двусторонним саммитом лидеров с тех пор, как Такаити вступила в должность в октябре прошлого года.

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Контакты лидеров

В мае Такаити посетила Андон — родной город президента Южной Кореи. Этот визит был частью челночной дипломатии, предусматривающей взаимные визиты лидеров двух стран и призванной укреплять их отношения. В январе Такаити и Ли встречались в Наре, родном городе японского премьер-министра.

Япония и Южная Корея регулярно проводят трехсторонние консультации с США, которые в значительной степени сосредоточены на Северной Корее, обладающей ядерным оружием. Такаити и Ли продолжили курс своих предшественников на улучшение отношений, откладывая исторические споры и подчеркивая стратегическую важность двусторонних связей.

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