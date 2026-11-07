Премьер-министра Японии Санаэ Такаити раскритиковали в социальных сетях после поста о японской каллиграфии сёдо, в котором она не упомянула о ее связи с китайской традицией. Это произошло после того, как ЮНЕСКО опубликовала номинации, поданные в этом году для рассмотрения вопроса о включении в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Номинации ЮНЕСКО

Как сообщает South China Morning Post, ЮНЕСКО опубликовала 59 номинаций. Среди них — китайская кухня, традиционный испанский музыкально-танцевальный жанр хота и японская каллиграфия сёдо.

Такаити приветствовала номинацию сёдо, назвав ее ценной японской культурной практикой. В своем посте она отметила, что эта традиция выражает иероглифы через техники письма кистью с использованием кистей, туши, тушечниц и бумаги, а также позволяет передавать мысли и эмоции автора.

Реакция пользователей

Некоторые пользователи социальных сетей раскритиковали премьер-министра за отсутствие упоминания китайских корней каллиграфической традиции. Один из комментаторов заявил, что кисть, тушь, тушечница и бумага происходят из Китая.

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По данным японского Агентства по делам культуры, до появления китайских иероглифов примерно в IV–V веках Япония не имела собственной системы письма. В последующие столетия страна поддерживала культурные контакты с Китаем и направляла туда посланцев для изучения политической системы, религии, литературы и городского планирования.

В то же время японская каллиграфия постепенно приобрела местные черты. По информации Токийского национального музея, к X веку японские каллиграфы способствовали формированию собственного стиля. Сёдо зарегистрировали как нематериальную культурную ценность Японии в 2021 году, а в 2023 году Агентство по делам культуры выбрало ее кандидатурой для номинации в список ЮНЕСКО.

Межправительственный комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия должен принять решение о включении элементов в список на сессии в Сямэне, в китайской провинции Фуцзянь, с 30 ноября по 5 декабря.

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