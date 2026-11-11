В Австралии премьер Нового Южного Уэльса Крис Миннс, министр полиции Ясмин Кэтли и министр туризма Стив Кампер получили судебные повестки для дачи показаний по уголовному делу о февральском протесте возле городской ратуши Сиднея. Защита участников акции намерена допросить чиновников о подготовке полицейской операции, сообщает ABC News.

Политиков вызвали для дачи показаний 8 марта — за пять дней до выборов в штате, назначенных на 13 марта. Дело возбуждено против демонстрантов, протестовавших против визита президента Израиля Ицхака Герцога. Более десятка участников акции 9 февраля обвиняются, в частности, в нападении на сотрудников полиции.

Вопросы к властям и полиции

Солиситор защиты Ник Ханна заявил, что хочет выяснить степень участия правительства штата в принятии оперативных решений по поводу протеста. По его словам, защита намерена утверждать, что такое участие могло быть ненадлежащим вмешательством в решения, которые должны были оставаться независимыми решениями полиции.

Судебные повестки также получили комиссар полиции Мал Лэньон, заместитель комиссара Пол Данстан и руководители аппаратов премьера и министра полиции. Ранее Миннс заявлял, что правительство участвовало в принятии решений по операции.

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Дополнительные полномочия полиции

По данным ABC News, в ночь протеста правительство, вероятно, предоставило полиции доступ к двум источникам дополнительных полномочий. Одним из них была декларация об ограничении публичных собраний, введенная в соответствии с законом, принятым после нападения на пляже Бонди. Позднее Апелляционный суд признал этот закон неконституционным.

Второй была декларация о крупном мероприятии, которую Стив Кампер издал в качестве министра туризма. Организаторы протеста безуспешно пытались оспорить ее до акции. Представители Миннса, Кэтли и Кампера заявили, что комментарии были бы неуместны, поскольку дело находится на рассмотрении суда.

В прошлом месяце защита продемонстрировала суду видео, на котором, как она утверждает, зафиксировано неправомерное применение силы полицией. Магистрат местного суда Скотт Нэш признал переписку высокопоставленных сотрудников полиции и парламентариев релевантной и отклонил попытку комиссара полиции заблокировать ее раскрытие. Полиция уже отозвала 10 из первоначальных 30 обвинений, а судебный процесс как минимум над 16 протестующими ожидается в июле 2027 года.

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