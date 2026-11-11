В Зимбабве Премия Кейна по африканской литературе подтвердила победу писателя Симбараше Кундзидзезы в конкурсе этого года после внутренней проверки обвинений в использовании генеративного искусственного интеллекта. Организация заявила, что не обнаружила доказательств применения ИИ при написании рассказа The Blue Fighter, за который автор получил награду в размере 10 тысяч фунтов стерлингов — около 13 тысяч долларов.

Выводы проверки

Председатель совета попечителей премии Элла Вакатама сообщила, что расследование установило: рассказ написал человек. Проверку провели после публикации в американском журнале The Atlantic, в которой журналистка Ваухини Вара утверждала, что сервис обнаружения ИИ Pangram определил текст как полностью сгенерированный искусственным интеллектом.

Как сообщает BBC News, Премия Кейна выбрала подход, сосредоточенный на человеческой проверке. Он предусматривал интервью с автором, членами жюри 2026 года и представителями Shallow Tales Review, где рассказ был впервые опубликован. Независимый специалист по кибербезопасности и цифровой криминалистике также проанализировал метаданные черновиков, написанных Кундзидзезой.

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Реакция автора и предыстория произведения

Обвинения вызвали активную дискуссию в социальных сетях, а Кундзидзеза отрицал использование ИИ. Африканские писатели также высказывали предположения, что такие подозрения преимущественно выдвигаются против небелых авторов.

Писатель, живущий в Хараре, рассказывал BBC после победы в октябре, что толчком к созданию произведения стало стихотворение южноафриканской поэтессы Вангиле Гантшо. В нем говорилось об увлечении ее отца строительством аквариумов. Кундзидзеза соединил этот мотив с вымышленными деталями, навеянными его собственной жизнью в период, когда примерно в 2002 году в Зимбабве начались экономические трудности.

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