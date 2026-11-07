В Аргентине премия за риск государственных долларовых облигаций 6 ноября выросла до 939 базисных пунктов против 787 пунктов неделей ранее. Это означает, что инвесторы требовали доходность на 9,39 процентного пункта выше доходности государственных облигаций США, сообщает The Rio Times.

Динамика показателя

30 октября показатель составлял 787 пунктов, 2 ноября — 805 пунктов, 3 ноября — 831 пункт, а 4 ноября — 852 пункта. 5 ноября он вырос на 8,6% — до 925 пунктов, после чего на следующий день достиг 939 пунктов. За неделю премия увеличилась на 152 базисных пункта.

Показатель, известный как riesgo país, или страновой риск, отражает дополнительную доходность, которую инвесторы требуют за владение аргентинскими долларовыми облигациями по сравнению с казначейскими бумагами США. Его отслеживают по индексу JPMorgan EMBI. Рост спреда означает удорожание привлечения финансирования в долларах как для государства, так и для аргентинских компаний.

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Дискуссия о поддержке США

Скачок показателя произошел в дни вокруг промежуточных выборов в США 3 ноября 2026 года, на которых партия президента Дональда Трампа понесла значительные потери. Издание отмечает, что ни один официальный источник не связывал изменение спреда с одной конкретной причиной. Среди возможных опасений инвесторов называют вероятное сужение возможностей администрации Трампа поддерживать Аргентину при Конгрессе, контролируемом демократами.

В октябре 2025 года Министерство финансов США завершило валютный своп на 20 млрд долларов с Центральным банком Аргентины. В рамках такой линии американская сторона обменивает доллары на песо с аргентинским центробанком, что может поддерживать его валютные резервы.

На форуме Abeceb в Буэнос-Айресе заместитель министра экономики Аргентины Хосе Луис Даса заявил, что интерес США к стране не зависит от того, какая партия находится у власти. Он связал этот интерес, в частности, с энергетикой и критически важными минералами — медью и ураном. Даса также сообщил, что в рамках аргентинского режима стимулирования крупных инвестиций RIGI уже одобрены проекты примерно на 75 млрд долларов.

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