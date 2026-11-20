Исследователи из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии в США в ходе эксперимента на крысах установили, что препарат цинацигуат частично восстановил структуру и эффективность стареющих клеток печени. После лечения в крови животных снизились уровни амилоида-бета, липопротеинов низкой плотности (LDL) и окисленного LDL.

Как сообщает ScienceAlert, ученые исследовали клетки печени, которые с возрастом хуже выводят из крови потенциально вредные вещества. Цинацигуат, известный способностью восстанавливать отдельные системы клеточной сигнализации, помог таким клеткам вернуть часть свойств, характерных для более молодой ткани.

Изменения в фильтрации крови

По данным авторов работы, препарат сделал старые клетки печени более проницаемыми. Это позволило пропускать больший объем веществ для дальнейшей фильтрации. Лечение также улучшило сигнальное взаимодействие между клетками печени, в частности гепатоцитами, которые выполняют значительную часть функций очистки крови.

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Исследователи зафиксировали уменьшение количества амилоида-бета в крови. Этот белок накапливается в мозге людей с болезнью Альцгеймера. Кроме того, у животных снизились уровни LDL-холестерина и его окисленной формы, связанной с повреждением артерий. Избыток LDL может способствовать атеросклерозу, который сужает артерии и повышает риск инсульта и сердечного приступа.

Необходимы исследования на людях

Результаты опубликованы в Journal of Biological Chemistry. Авторы подчеркивают, что это ранние данные, полученные на модели здорового старения у крыс. Пока неизвестно, будет ли такой подход иметь аналогичный эффект у людей и повлияет ли он на риск болезни Альцгеймера или сердечно-сосудистых заболеваний.

Для проверки этой гипотезы будущие исследования должны оценить уровни амилоида-бета не только в крови, но и в мозге, а также отслеживать изменения признаков атеросклероза с течением времени. Гастроэнтеролог Лори Делив отметила, что необходима дальнейшая трансляционная работа, чтобы выяснить, могут ли эти выводы стать основой новых методов лечения.

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