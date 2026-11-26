Исследователи Комплексного онкологического центра Сидни Киммела при Johns Hopkins сообщили о результатах доклинического исследования экспериментального препарата corin для лечения атипичных тератоидно-рабдоидных опухолей. В выращенных в лаборатории клетках препарат блокировал рост опухолевых клеток и способствовал их гибели, а у мышей с такими опухолями продлевал жизнь, сообщает News-Medical.

Влияние на опухолевые клетки

Атипичные тератоидно-рабдоидные опухоли являются наиболее распространенным типом опухолей головного мозга у младенцев. По данным исследователей, после интенсивного лечения, которое может включать операцию, химиотерапию, лучевую терапию и трансплантацию стволовых клеток, выживает чуть более трети младенцев с таким диагнозом. У выживших могут возникать пожизненные осложнения, связанные с терапией.

Corin разработали в Johns Hopkins Medicine. Он воздействует на белок, который удерживает опухолевые клетки в незрелом состоянии, характеризующемся быстрым ростом. Как выяснила команда, препарат изменяет эпигенетическую регуляцию экспрессии генов, благодаря чему активируются гены, связанные с созреванием клеток. Исследователи также установили, что подавление белка RCOR2 дает сходные эффекты, что поддерживает предположение о воздействии corin на эпигенетический комплекс CoRest.

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Следующий этап исследований

Соавтор работы, доцент онкологии и патологии Johns Hopkins Medicine Эрик Раабе отметил, что созревание опухолевых клеток может способствовать появлению белков-супрессоров опухолей. По его словам, это может остановить рост клеток, вызвать гибель части из них и потенциально повысить чувствительность новообразования к химиотерапии.

Команда изучает сочетания corin с другими препаратами. В частности, в доклиническом исследовании тестируют его комбинацию с децитабином, который также влияет на эпигенетическую регуляцию генов. В дальнейшем ученые хотели бы провести клинические испытания комбинированных схем для пациентов. Они также разработали стратегию введения лекарств непосредственно в опухоль или спинномозговую жидкость через резервуар Оммайя — устройство, уже применяемое в клинической практике для введения противоопухолевых препаратов.

Описание исследования, которое частично поддержал Национальный институт рака, опубликовали 1 ноября в журнале Neuro-Oncology.

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