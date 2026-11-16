Кандидат на психоделический препарат компании Helus Pharma статистически значимо улучшил показатели депрессии у людей с большим депрессивным расстройством в испытании III фазы. В то же время в исследовании зафиксировали ряд серьезных нежелательных явлений, которые поставили вопросы о безопасности лечения. О результатах в понедельник сообщила сама компания, пишет STAT News.

Результаты через шесть недель

Участники, принимавшие исследуемое средство в дополнение к стандартным антидепрессантам, через шесть недель имели снижение показателя по шкале оценки депрессии MADRS на 19,5 балла. В группе плацебо показатель снизился на 11,9 балла.

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Показатели через 12 недель

Через 12 недель эффект в значительной мере сохранялся. В группе лечения показатель MADRS был ниже на 16,9 балла, тогда как в группе плацебо — на 9,9 балла. Все различия между группами были статистически значимыми.

Helus Pharma относится к компаниям, разрабатывающим психоделические препараты для лечения депрессии.

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