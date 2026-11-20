На симпозиуме по молекулярным мишеням и терапии рака в Барселоне представили результаты испытания дараксонрасиба — препарата для лечения распространенного рака поджелудочной железы. В исследовании с участием 61 пациента рост опухолей остановился у 90% участников, а более чем у 60% новообразования уменьшились или исчезли, сообщает The Guardian.

Результаты испытания

Участникам недавно диагностировали распространенный рак поджелудочной железы, который уже распространился на другие части организма. Примерно у 8% пациентов опухоли стали невидимыми на компьютерной томографии.

За участниками наблюдали в среднем 18 месяцев, и у части из них за это время рак не вернулся. Через год после начала лечения в живых оставались 76,6% участников. Для сравнения, по данным издания, после химиотерапии без этого препарата в течение года обычно выживают 40–45% пациентов.

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Как действует препарат

Дараксонрасиб является ингибитором KRAS. Он блокирует определенные мутации, которые встречаются в большинстве случаев рака поджелудочной железы и стимулируют рост опухолей. Онколог Мемориального онкологического центра Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке Вунгки Парк, специализирующийся на опухолях пищеварительной системы и представивший результаты, заявил, что ранее не видел, чтобы так много опухолей исчезало у пациентов с раком, распространившимся на другие части организма.

Исследователи подчеркивают, что препарат пока нельзя считать лекарством от рака, поскольку неизвестно, как долго он способен сдерживать болезнь. Более длительные исследования должны выяснить, возможна ли устойчивая ремиссия. Исполнительный директор Cancer Research UK Мишель Митчелл также заявила о необходимости дополнительных испытаний, в частности перед возможной оценкой препарата для использования Национальной службой здравоохранения Великобритании.

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