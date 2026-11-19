В Великобритании как минимум один житель принимает препараты для похудения в 8,5% домохозяйств. В августе 2026 года такими лекарствами пользовались около 2,6 млн взрослых — примерно на 700 тыс. больше, чем в феврале, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Worldpanel by Numerator.

В феврале пользователи препаратов группы GLP-1 были в 6,3% домохозяйств Великобритании. К августу этот показатель вырос до 8,5%. Это больше, чем доля домохозяйств, в которых есть вегетарианцы и пескетарианцы вместе.

Таблетки и мужчины среди пользователей

В июне в стране одобрили таблетированные препараты для снижения веса, в том числе Wegovy. Ранее пациентам были доступны только инъекционные варианты. В июле ежедневная таблетка Wegovy поступила в продажу в британские аптеки.

Таблетки принимают 11,2% пользователей GLP-1. Доля мужчин среди людей, использующих препараты для похудения, выросла с 23% в феврале до 32% в августе. Число мужчин-пользователей почти удвоилось — с 440 тыс. до 830 тыс. за девять месяцев.

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Старший консультант Worldpanel by Numerator Нишита Паттни заявила, что в период с февраля по август 2026 года количество пользователей выросло почти так же, как за весь предыдущий год. По ее словам, для многих людей ежедневная таблетка удобнее инъекции.

Изменения в покупках продуктов

Исследование более 9,6 тыс. домохозяйств также зафиксировало изменения в покупке продуктов. За год после начала приема препаратов домохозяйства с пользователем GLP-1 в совокупности потратили на продукты на 1 млрд фунтов меньше, чем ожидалось при сравнении с похожими домохозяйствами.

По данным Worldpanel, это соответствует 415 млн единиц товаров, которые не были куплены, или 389 фунтам в год, вытесненным из корзины одного такого домохозяйства. Расходы на алкоголь среди пользователей GLP-1 сократились на 15% больше, чем в домохозяйствах без таких пользователей; расходы на чипсы снизились в аналогичной степени.

В то же время количество проданных замороженных готовых блюд выросло на 30%. Также увеличились объемы продаж и расходы на горячий шоколад и солодовые напитки. Руководитель направления государственного сектора и питания Worldpanel by Numerator Шантель Кенна отметила, что к 2027 году доля домохозяйств с пользователями GLP-1 может превысить 10%.

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