В США исследователи из NYU Langone Health протестировали инструмент искусственного интеллекта PREVIA, который анализирует рассказы пациентов о травмах в отделении неотложной помощи и оценивает риск развития посттравматического стрессового расстройства через месяц. Система обработала нарративы 145 пациентов, обратившихся за неотложной помощью из-за физических травм.

Как сообщает News-Medical, при тестировании модели правильно определили более 95,4% пациентов с повышенным риском. В отдельном прямом сравнении PREVIA отметил все 30 случаев из этой группы, у которых впоследствии развилось ПТСР. Специалист отделения неотложной помощи, специализирующийся на ПТСР, правильно определил 89% этих случаев.

Анализ одного ответа

Для оценки риска система использует ответ пациента на стандартный вопрос о причине обращения в отделение неотложной помощи. Ответы записывали и расшифровывали для дальнейшего анализа. Исследователи отметили, что языковые модели могут выявлять в таких описаниях признаки, связанные с вероятностью развития расстройства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Первый уровень PREVIA ищет в рассказе проявления во время травмы и ранние симптомы в отделении неотложной помощи, в частности потерю контроля, амнезию или ощущение отстраненности от собственного тела. Затем система учитывает факторы риска, среди которых имеющиеся проблемы с психическим здоровьем и более низкий социально-экономический статус, а также защитные факторы — навыки преодоления стресса и социальную поддержку.

Объяснение оценки риска

Следующий модуль обобщает выводы моделей в структурированное описание, а финальный объединяет его с возрастом, полом, типом травмы и известными показателями распространенности ПТСР. В результате система формирует оценку риска и объясняет ее понятным языком. Авторы сравнили результаты PREVIA с диагнозами, установленными с помощью клинического интервью CAPS-5, которое считают эталонным методом диагностики ПТСР.

Исследование опубликовали 9 ноября в журнале Nature Communications. Авторы отметили, что PREVIA создан на основе открытых моделей без необходимости дополнительного обучения или тонкой настройки, поэтому другие больницы могут независимо проверить его работу.

Читай нас в