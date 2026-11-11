Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер заявил, что его правительство сотрудничает с президентом Сальвадора Найибом Букеле и предоставляет логистическую и разведывательную поддержку примерно 2 500 сальвадорским военным, противодействующим жестоким бандам на Гаити. Об этом сообщает Korea Herald.

Призыв к координации

Операции недавно развернутых сальвадорских военных привлекли внимание, поскольку они в основном действуют вне рамок поддерживаемых ООН многонациональных сил по борьбе с бандами. Абинадер призвал эти силы координировать действия с сальвадорскими военными, чтобы решительно поддержать сальвадорские силы и позицию президента Букеле.

Представитель многонациональных сил Игор Ругвиза заявил, что они тесно взаимодействуют с гаитянскими властями и соответствующими международными партнерами для достижения общих целей в сфере безопасности. По его словам, эффективная координация и разграничение действий всех силовых структур на Гаити необходимы для устойчивого улучшения ситуации с безопасностью. Он также подчеркнул, что деятельность сил осуществляется в соответствии с их мандатом, системой командования, правилами применения силы и обязательствами в области прав человека.

Премьер-министр Гаити Аликс Дидье Фис-Эме поблагодарил Букеле за поддержку и заявил, что сотрудничество продолжится. На следующей неделе он планирует посетить Сальвадор, чтобы обсудить дальнейшее присутствие сальвадорских военных на Гаити.

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Операции и предостережения

Гаитянская полиция и сальвадорские военные атаковали дом Вилсона Жозефа, известного как Ланмо Сан Жу, которого источник называет лидером банды 400 Mawozo. В ходе операции были уничтожены его дом и штаб-квартира группировки, однако сам Жозеф не был убит.

Сальвадор направил войска после нападения 18 октября на четырех сальвадорских авиационных техников на территории, контролируемой бандами. Они до сих пор считаются пропавшими без вести. Представитель администрации Абинадера не уточнил, какую именно помощь Доминиканская Республика оказывает Сальвадору.

Amnesty International призвала правительства Сальвадора и Гаити обеспечить соответствие операций сальвадорских военных международному праву прав человека. Организация также призвала обнародовать соглашение о развертывании войск, разъяснить правила применения силы, механизмы надзора и возможность сообщать о предполагаемых нарушениях без риска репрессий.

Эксперты предостерегают, что на Гаити одновременно действуют многие различные силовые структуры, а механизмы их координации остаются неясными. Гаитянские полицейские и военные противодействуют бандам вместе с поддерживаемыми ООН силами, частной охранной компанией, основанной бывшим военнослужащим ВМС США и основателем Blackwater Эриком Принсом, а также сальвадорскими военными.

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