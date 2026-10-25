Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что четыре сильно обгоревших тела, переданные гуманитарной группой сальвадорским военным в аэропорту на Гаити, не принадлежат четырем пропавшим техникам Военно-воздушных сил Сальвадора. Об этом сообщает The Rio Times.

Заявление президента Сальвадора

Букеле написал в социальной сети X: «No son nuestros hombres» («Это не наши люди»). По его словам, среди переданных тел был ребенок, один из погибших был значительно выше пропавших техников, а на одном из тел был элемент формы другой армии. Личности погибших публично не установлены.

Четверо сальвадорских авиатехников пропали после нападения 18 октября в районе Круа-де-Буке, к северо-востоку от столицы Гаити Порт-о-Пренса. Они покинули горящий бронированный автомобиль. Букеле заявлял, что мужчин удерживают банды, и объявил операцию по их поиску и возвращению. Живы ли техники, пока не подтверждено.

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Операция и ситуация с безопасностью

По данным Associated Press, 22 октября Сальвадор направил на Гаити более 100 военнослужащих подразделений специального назначения. Нападение на техников стало первой крупной атакой на санкционированные ООН Силы по подавлению банд с начала их операции. Ни одна группировка публично не была подтверждена как ответственная за нападение.

По состоянию на 12 октября в составе этих сил было 1563 сотрудников в форме при разрешенной численности до 5500 человек, сообщалось на заседании Совета Безопасности ООН 19 октября. ООН также сообщала, что с июля до начала октября на Гаити погибли 1123 человека, еще 440 получили ранения, а почти 1,5 млн жителей были перемещены.

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