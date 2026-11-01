Президент Сальвадора Найиб Букеле отверг обвинения в том, что сальвадорские силы на Гаити наносили авиаудары по гражданским лицам. Он заявил, что сальвадорские вертолеты, прибывшие в страну 29 октября, по состоянию на субботу не выполнили ни одной миссии.

Заявление Букеле

«В распоряжении нашей миссии даже нет бомб», — написал Букеле в социальной сети X. Он поставил под сомнение, как предполагаемые атаки могли произойти до прибытия сальвадорских ударных вертолетов. Президент также отметил, что прибытие вертолетов широко освещалось в СМИ, а также было задокументировано на видео и в публикациях в социальных сетях.

Как сообщает Anadolu Agency, Букеле обвинил неправительственные организации в распространении ложной информации и влиянии на международные структуры. Он назвал их лоббистскими группами преступных организаций, действующими под видом гуманитарных организаций.

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Письмо с требованием расследования

Обвинения выдвинула Ассоциация ООН — Гаити (UNA-Haiti) в открытом письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу от 30 октября. Организация заявила о предполагаемых авиационных бомбардировках, атаках боевых вертолетов и применении тяжелого вооружения в густонаселенных районах возле Порт-о-Пренса, в том числе в Круа-де-Буке, Ханаане и на равнине Кюль-де-Сак.

UNA-Haiti потребовала расследовать сообщения о возможных жертвах среди гражданского населения, заявив, что среди погибших якобы были дети. Эти утверждения независимо не подтверждены. Сальвадор направил военных на Гаити после засады, устроенной группировками 18 октября, в результате которой пропали без вести четверо сальвадорских авиационных техников, служивших в силах при поддержке ООН.

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