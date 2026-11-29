Президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО должно жестче реагировать на повторяющиеся и преднамеренные нарушения воздушного пространства Альянса со стороны Российской Федерации, государства-агрессора. В частности, речь идет о сбивании самолетов или других объектов, входящих в воздушное пространство союзников. Об этом он сказал в воскресной дискуссионной программе Чешского телевидения, сообщает Radio Prague International.

Ответ на преднамеренные нарушения

Павел также предложил рассмотреть экономические или кибермеры против России. При этом он отверг идею нарушать российское воздушное пространство или территориальные воды в ответ.

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Президент подчеркнул, что случайные вторжения, вызванные техническими ошибками или человеческим фактором, следует отличать от преднамеренных инцидентов, направленных на дестабилизацию страны.

Единство Европы и противоракетная оборона

По словам Павела, сила Европы заключается в единстве, а странам ЕС следует согласовать общие позиции для переговоров с Россией и США. Он также обратил внимание на интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. По его мнению, расположение Чехии западнее даст стране больше времени для реагирования на возможную ракетную атаку, поскольку первыми будут действовать системы обороны ближе к восточной границе Альянса.

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