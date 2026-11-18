Президент Чили Хосе Антонио Каст во вторник встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне, Китай. Это были первые переговоры лидеров с тех пор, как Каст вступил в должность в марте. Во время открытой для прессы части встречи он заявил, что представляет государство, а не политическую фракцию, и подчеркнул стабильность двусторонних отношений, несмотря на внутренние обстоятельства в Чили, сообщает South China Morning Post.

Встреча состоялась накануне саммита лидеров АТЭС в Шэньчжэне. В этом году исполняется 10 лет с момента установления всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и Чили и 20 лет с момента подписания ими соглашения о свободной торговле.

Сотрудничество в торговле и технологиях

По данным китайского государственного агентства Xinhua, Си Цзиньпин назвал отношения двух стран находящимися в важном моменте для открытия нового будущего. Он предложил продолжать сотрудничество в торговле, энергетике, горнодобывающей промышленности, инфраструктуре и астрономии, а также расширять его на искусственный интеллект, полярные и глубоководные исследования.

Каст заявил, что его правительство снизило налоги и смягчило регулирование для привлечения инвестиций. После переговоров он сообщил о встрече представителей бизнеса обеих стран. По информации Xinhua, чилийский президент также затронул вопрос возможного сотрудничества в сфере электромобилей, не уточнив деталей.

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Китай является крупнейшим торговым партнером Чили: он покупает 37% чилийского экспорта и обеспечивает четверть импорта страны. Двусторонняя торговля в прошлом году достигла 65,33 млрд долларов. Около 60% чилийских поставок медного концентрата в первом полугодии было направлено в КНР, тогда как главным покупателем рафинированной чилийской меди остаются США.

Споры вокруг кабеля и морского соглашения

Встреча состоялась на фоне напряженности вокруг китайского проекта подводного кабеля и Договора ООН об открытом море, регулирующего морское биоразнообразие в международных водах. В публичных сообщениях сторон о переговорах этот договор не упоминался. Китай продвигает город Сямынь как место размещения предусмотренного договором органа и заявлял, что этот вопрос был решен без его ведома.

В январе министр транспорта предыдущего правительства Габриэля Борича подписал указ о начале процедуры по кабельному проекту, но через два дня отменил его после предупреждения посольства США о рисках для безопасности. Позднее Борич заявил, что распорядился отменить решение после прямых угроз со стороны Вашингтона, в том числе относительно возможной потери Чили участия в программе безвизового въезда в США. Посол Китая Ню Цинбао в этом месяце заявил, что проект все еще не закрыт, а предыдущее правительство ошиблось, приостановив его под давлением США.

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