Президент COP31 и министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум в Анталье призвал государства не медлить с определением целей по противодействию изменению климата. По его словам, молодежь и общества ожидают от политиков конкретных решений.

В интервью CNN International Курум заявил, что председательство COP31 должно продемонстрировать решимость в противодействии разрушительным последствиям изменения климата. Он отметил, что государства имеют разные возможности и приоритеты, однако страны, которые уже принимают необходимые меры, получают преимущество.

Электрификация к 2035 году

Как сообщает Anadolu Agency, Курум назвал важной целью COP31 повышение глобального уровня электрификации до 35% к 2035 году. По его мнению, более широкое использование электроэнергии на транспорте, в промышленности и производстве будет способствовать сокращению потребления ископаемого топлива при условии получения электричества из чистых источников.

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Министр также заявил, что не считает ископаемое топливо значимым источником энергии в будущем. Он связал переход с развитием технологий и удешевлением возобновляемой энергетики. По словам Курума, производство 1 000 мегаватт энергии, которое ранее стоило более 1 млн долларов, благодаря возобновляемым источникам теперь может обходиться в 400 тыс. долларов.

Критерии успеха саммита

Отвечая на вопрос о том, что будет означать успех COP31 через десять дней, Курум сказал, что он будет определяться практическими последствиями принятых решений. Среди возможных показателей он назвал более высокую урожайность в сельском хозяйстве, более устойчивые города, более широкое использование возобновляемой энергетики и усиление безопасности.

По словам Курума, участники саммита должны покинуть Анталью с ощущением, что там были приняты решения для изменения негативного хода событий и достигнут реальный прогресс в противодействии изменению климата.

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