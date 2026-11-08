Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше, Азербайджан, заявил о поддержке усилий Баку по установлению прочного мира на Южном Кавказе. Переговоры состоялись 8 ноября, в день шестой годовщины победы Азербайджана в Карабахской войне 2020 года.

Как сообщает The Express Tribune, Эрдоган заявил, что события 2020 года открыли для региона новую эпоху. По его словам, нынешняя задача заключается в том, чтобы дополнить военную победу «прочным миром и стабильностью».

Восстановление Карабаха

Турецкий президент также отметил восстановление территорий Карабаха, заявив, что Анкара и далее будет делиться опытом и содействовать проектам реконструкции и развития. Он упомянул международный центр подготовки специалистов лесного хозяйства и питомник, созданные в Джебраиле при участии турецкого Министерства сельского и лесного хозяйства.

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Эрдоган сообщил, что в Агдаме начали строить школу на 40 классов площадью 14,5 тысячи квадратных метров. Он выразил надежду, что в следующем году сможет открыть это учреждение вместе с Алиевым. Президент Турции также обратил внимание на инфраструктурные работы на дороге от международного аэропорта Физули до Шуши, в частности на семь туннелей, через которые проехала делегация.

Союз Турции и Азербайджана

Эрдоган назвал отношения Турции и Азербайджана союзническими и сослался на Шушинскую декларацию, подписанную 15 июня 2021 года. По его словам, документ поднял двусторонние отношения до уровня союзничества, а обе страны также работают над усилением Организации тюркских государств.

В свою очередь Алиев поблагодарил Турцию за поддержку во время 44-дневной Второй карабахской войны. Он назвал единство двух государств «вечным и непоколебимым» и заявил, что попытки ослабить их отношения не будут иметь успеха.

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