В Брюсселе, Бельгия, президент Европейского совета Антониу Кошта рассматривает возможность попросить правительства стран ЕС поддержать налог для крупных технологических компаний, в частности Google и Meta. Такой сбор мог бы увеличить бюджет ЕС на 2028–2034 годы, который оценивается примерно в €2 трлн, и помочь согласовать его окончательный объем, сообщает Politico.

Поиск новых доходов

Кошта должен представить пересмотренное бюджетное предложение на 2028–2034 годы в субботу. Он стремится к тому, чтобы лидеры ЕС достигли договоренности до конца года — перед выборами во Франции, Италии и Польше, которые, по данным издания, могут осложнить переговоры.

Обсуждение бюджета сопровождается спорами между странами, которые хотят сократить расходы и переориентировать их на оборону и безопасность, и государствами, выступающими за больший бюджет для традиционных направлений, в частности сельского хозяйства и регионального развития.

Налог на цифровые компании рассматривается как один из новых собственных ресурсов ЕС — источников доходов, которые могли бы уменьшить зависимость бюджета от национальных взносов. По оценке Еврокомиссии, сбор в размере 3% с определенных потоков доходов крупных цифровых компаний мог бы приносить €5 млрд ежегодно.

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Позиции государств-членов

В прошлом многие правительства ЕС не поддерживали цифровой налог из-за риска ответа со стороны Вашингтона. Сторонники инициативы считают, что слабые результаты Республиканской партии на промежуточных выборах в США, высокая инфляция и усиление критики технологических компаний могут снизить вероятность торговых угроз со стороны администрации Дональда Трампа.

В частности, Германия, которая ранее возражала против предложенного Еврокомиссией налога на бизнес CORE, стала более благосклонной к идее цифрового налога. CORE предусматривал фиксированный сбор с компаний с доходом свыше €100 млн. Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, по словам двух дипломатов ЕС, допустили такой вариант во время встречи лидеров стран Северной Европы в Дублине.

Франция, Италия и Испания, уже имеющие национальные цифровые налоги, традиционно поддерживают общеевропейское решение. В то же время Ирландия, где расположены европейские подразделения Google и Microsoft, сигнализировала о возможном несогласии. Отдельно команда Кошты готова изучать возможность налога для криптовалютных компаний в более долгосрочной перспективе; этот вариант считают технически более сложным.

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