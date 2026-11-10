Президент Международной автомобильной федерации FIA Мохаммед Бен Сулайем планирует предложить отменить возрастные ограничения для должностных лиц организации. Инициативу должны вынести на утверждение Генеральной ассамблеи FIA, которая состоится в следующем месяце в Шанхае, Китай, сообщает BBC Sport.

Предложение для Генеральной ассамблеи

Действующий устав FIA не позволяет людям старше 75 лет баллотироваться в президентскую команду. В документе, с которым ознакомилось BBC Sport, отмечается, что возрастные ограничения могут сужать круг квалифицированных кандидатов, чей опыт и экспертиза могли бы быть полезны федерации.

Представитель FIA заявил, что предложение было одобрено всемирными советами для представления в соответствии с процедурой, предусмотренной уставом. Оно вступит в силу только в случае поддержки Генеральной ассамблеей. По его словам, возрастной ценз исключает кандидатов исключительно из-за даты рождения, независимо от их опыта, знаний или способности внести вклад в работу организации.

Предыдущие изменения правил

Шесть месяцев назад Бен Сулайем отменил ограничения по количеству сроков для руководителей FIA. Критики считают новую инициативу очередным шагом, который может позволить ему оставаться президентом федерации пожизненно.

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Возрастной порог в 70 лет в FIA ввели в 2023 году, а в 2024 году повысили до 75 лет. Тогда федерация объясняла это модернизацией управления и приближением требований к современным практикам лидерства. Бен Сулайем, которому 64 года, впервые возглавил FIA в 2021 году и был переизбран без соперников в декабре 2025 года. Бывшая гонщица Лаура Вилларс оспаривает избирательный процесс FIA в суде Франции.

Обращение Автомобильной федерации Украины

Автомобильная федерация Украины просит включить в повестку дня ассамблеи вопрос о вероятных нарушениях устава FIA и Международного спортивного кодекса Российской автомобильной федерацией (RAF). По данным FAU, RAF открыла региональные представительства в четырех городах Украины.

FAU просит приостановить членство RAF в FIA, пока она не закроет офисы в Украине и не прекратит там деятельность. Президент FAU Александр Фельдман заявил, что предложение соответствует позиции Международного олимпийского комитета относительно условий участия российских спортсменов в соревнованиях.

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