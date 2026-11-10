Китайские автопроизводители BYD и Geely обращались в Международную автомобильную федерацию по поводу возможного прихода в Формулу-1. Об этом президент FIA Мохаммед Бен Сулайем заявил на New Economy Forum в Мадриде, Испания, сообщает Electrek.

По словам Бена Сулайема, он предлагал BYD приобрести одну из действующих команд вместо создания новой. Однако компания не заинтересовалась таким вариантом, поскольку хочет иметь собственную команду. Президент FIA посоветовал автопроизводителю вернуться с серьезным предложением, которое доказывало бы жизнеспособность проекта.

Процесса для новой команды нет

В настоящее время FIA не проводит процедуру отбора для 12-й команды Формулы-1, а ни BYD, ни Geely не имеют соглашения об участии в чемпионате. Бен Сулайем подчеркнул, что китайские производители не получат особых условий: любая заявка пройдет тот же процесс, что и обращения других потенциальных участников.

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В то же время президент федерации заявил, что хотел бы видеть следующего нового участника Формулы-1 из Китая. Он сослался на развитие технологий электромобилей в стране и проведение Гран-при Китая в Шанхае.

Позиция BYD и изменения в регламенте

BYD ранее уже рассматривала возможность участия в Формуле-1 через покупку команды или создание новой. В апреле вице-президент компании Стелла Ли сообщала о встрече с генеральным директором Формулы-1 Стефано Доменикали в Шанхае. В июле она сказала, что конкретного плана нет, хотя такая цель сохраняется.

Специальный советник BYD Альфредо Альтавилла заявлял, что компания не будет участвовать в Формуле-1 лишь ради размещения логотипа на болиду, а рассмотрит чемпионат, если ее технологии могут быть полезны спорту. В 2026 году силовые установки Формулы-1 должны примерно поровну сочетать мощность двигателя внутреннего сгорания и электрической части, однако FIA уже согласовала смещение соотношения до 60% в пользу ДВС в 2027 и 2028 годах. Бен Сулайем также продвигает переход на V8 с устойчивым топливом и незначительной электрификацией в следующем цикле правил.

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