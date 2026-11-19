В Рабате, Марокко, 18 марта состоятся выборы президента ФИФА, на которых действующему главе организации Джанни Инфантино будут противостоять француз Филипп Диалло и японец Кодзо Тасима. Как сообщает France 24, ФИФА подтвердила подачу их кандидатур.

Подача документов

Диалло и Тасима до полуночи подали документы в Цюрихе. К заявлениям они приложили письма о выдвижении от пяти федераций — членов ФИФА.

В голосовании примут участие 211 федераций — членов организации. Инфантино, который занимает должность 11 лет, официально будет иметь двух соперников.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Проверка кандидатур

ФИФА передала кандидатуры в избирательный комитет для проверки и принятия решения о допуске к выборам. До 18 февраля избирательная комиссия в составе трех членов должна сообщить всем 211 федерациям, кого внесут в избирательный бюллетень.

Претенденты должны пройти проверку на соответствие требованиям и добросовестность. Решение комиссии можно будет обжаловать в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, Швейцария.

Критики Инфантино, которых возглавляет УЕФА, пытаются заменить его после того, как в июле стало известно о его непубличном плане продать частным инвесторам доли в прибыли от чемпионата мира. Позднее он отказался от этого проекта на фоне резкой реакции.

Читай нас в