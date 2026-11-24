Президент ФИФА Джанни Инфантино за 115 дней совершил не менее 39 перелётов частными самолётами и посетил 32 страны. Он преодолел около 102,9 тыс. воздушных миль и провёл в воздухе 213 часов 49 минут, сообщает BBC Sport.

Издание собрало данные о маршрутах и датах поездок из публикаций Инфантино в социальных сетях. Для составления журнала полётов журналисты также использовали записи сервисов отслеживания рейсов и регистрационные данные самолётов Qatar Executive. Это дочерняя структура Qatar Airways Group, которая является одним из спонсоров ФИФА. В футбольной организации не оспаривали приведённое количество рейсов.

Критика перед выборами президента ФИФА

Критики Инфантино предположили, что его активные поездки могли быть частью кампании перед выборами президента ФИФА, запланированными на 18 марта 2027 года. Бывший председатель комитета ФИФА по вопросам управления Мигел Мадуру заявил BBC Sport, что в организации нет правил относительно финансирования избирательных кампаний. По его мнению, официальные поездки могут одновременно способствовать получению кандидатом поддержки.

Бывший генеральный директор УЕФА Ларс-Кристер Ольссон поднял вопросы стоимости поездок и источников их финансирования. Он также напомнил об отказе от проекта FIFA Forward Enterprise, который предусматривал продажу долей в чемпионате мира и других соревнованиях частным инвесторам. До закрытия проекта Инфантино написал всем 211 ассоциациям-членам ФИФА, что они получат по 40 млн долларов в случае поддержки инициативы.

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Поездки и выбросы

Среди заявленных причин путешествий были встречи с президентами футбольных ассоциаций, открытия футбольных полей, встречи с политиками и участие в мероприятиях конфедераций. Инфантино, в частности, побывал в Доминиканской Республике, Париже, Риге, Индонезии и Маниле. Во время визита в Индонезию он встретился с руководителями футбольных федераций ряда азиатских стран.

По расчёту BBC Sport, полёты на самолётах такого типа могли вызвать примерно 1 673 тонны выбросов CO2e. Это соответствует среднегодовым выбросам 252 человек по данным ЕС. В ФИФА заявили, что президент имеет уставную обязанность поддерживать отношения с конфедерациями, 211 ассоциациями-членами, политическими и международными организациями, а все поездки соответствуют правилам организации.

ФИФА также отказалась комментировать, как использование самолётов Qatar Executive влияет на средства от спонсорства Qatar Airways, доступные для развития футбола. Организация не ответила, когда Инфантино в последний раз летал коммерческим рейсом, и не дала прямого ответа относительно экологического воздействия его поездок.

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