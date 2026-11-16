Президент Финляндии Александр Стубб 16 ноября в Брюсселе, Бельгия, призвал Европейский Союз углубить сотрудничество с Турцией. Выступая на Форуме расширения ЕС, он назвал Анкару крупным игроком в сфере европейской безопасности и незаменимым союзником НАТО, сообщает Anadolu Agency.

Общие интересы ЕС и Турции

Стубб заявил, что ЕС и Турция имеют общие интересы и должны усиливать взаимодействие в сферах, где совпадают их приоритеты. По его словам, сотрудничество между ЕС и Турцией «может и должно углубляться» там, где их интересы совпадают.

В материале отмечается, что оборонная и аэрокосмическая промышленность Турции является одной из самых быстрорастущих в мире. В этом секторе работают более 3 500 компаний, что делает страну все более важным производителем и экспортером вооружений.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расширение как геополитический инструмент

Говоря о вызовах для Европы, президент Финляндии назвал соперничество великих держав, войну на континенте, технологическую конкуренцию и усиление неопределенности. Он считает расширение ЕС стратегическим ответом на эти вызовы.

Стубб призвал не воспринимать расширение только как технический процесс и назвал его стратегическим и геополитическим инструментом. По его мнению, более крупный ЕС сможет проецировать большее глобальное влияние. Он также призвал государства-члены ЕС и страны-кандидаты масштабно мыслить о будущем блока и сочетать расширение с творческой, гибкой и постепенной интеграцией.

Читай нас в