Президент Финляндии Александр Стубб во время конференции ООН по изменению климата COP31 в турецкой Анталье призвал страны совместно противодействовать климатическому кризису. Он заявил, что ни одно государство, независимо от размера, влияния или географического расположения, не может защитить себя от его последствий или справиться с ним в одиночку, сообщает Anadolu Agency.

Конфликты и климатические действия

Стубб подчеркнул, что международные конфликты не должны отодвигать климатические действия на второй план. По его словам, последствия климатического кризиса уже заметны в мире: разрушительные наводнения произошли в Непале, повышение уровня моря угрожает прибрежным и малым островным государствам, а Европа страдает от лесных пожаров.

Для эффективного глобального ответа президент Финляндии назвал три приоритета: многостороннее сотрудничество, науку и устойчивость. Он отметил, что Парижское соглашение остается общей рамкой для стран, несмотря на разногласия между ними, а его авторитет зависит от выполнения договоренностей. По его мнению, гибкие альянсы и коалиции государств, готовых действовать, могут поддерживать прогресс в период изменений глобальных структур.

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Наука и чистая энергетика

Стубб также заявил, что последние научные отчеты указывают на высокую вероятность временного превышения порога глобального потепления на 1,5°C. По его словам, климатические исследования, инновации и системы раннего предупреждения могут улучшить готовность к рискам и спасать жизни.

Он добавил, что искусственный интеллект, спутниковые данные и цифровые сети способны помочь странам адаптироваться к изменениям. Сокращение зависимости от ископаемого топлива, диверсификация энергоснабжения и ускорение электрификации, по словам Стубба, могут укрепить конкурентоспособность и экономическую устойчивость и создать возможности для устойчивого роста. Более широкий доступ к технологиям, добавил он, также может способствовать сокращению глобального неравенства.

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