В Германии президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что инфляция в США по-прежнему слишком высока и должна вернуться к целевому уровню Федеральной резервной системы в 2%. Об этом он сказал на конференции Европейского центрального банка, сообщает The Hill.

«Инфляция совершенно точно слишком высока. Она была слишком высокой слишком долго», — сказал Уильямс. По его словам, чрезвычайно важно своевременно и стабильно вернуть инфляцию к целевому показателю.

Ценовое давление и рынок труда

Инфляция превышает целевой уровень ФРС в 2% уже пять с половиной лет. В этом году она выросла на фоне войны вокруг Ирана, которая привела к подорожанию энергоносителей в США из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе.

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Уильямс также признал, что давление на цены оказывают импортные пошлины президента Дональда Трампа и развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта. В то же время он назвал американскую экономику устойчивой к этим потрясениям. По его словам, это отражается в стабильном спросе, экономическом росте и сильном рынке труда.

Ставка остается без изменений

Уровень безработицы в США держится ниже 5% с сентября 2021 года. В октябре работодатели создали 165 тысяч рабочих мест — больше, чем ожидалось, по данным Бюро статистики труда США.

В сентябре чиновники ФРС повысили процентные ставки на 0,25 процентного пункта. На прошлой неделе они оставили ставку по федеральным фондам в диапазоне 3,75–4%. Следующее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке запланировано на 8–9 декабря. Уильямс подчеркнул, что денежно-кредитная политика в полной мере влияет на экономику только через один-два года, поэтому регулятор должен ориентироваться на будущие экономические условия.

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