Президент Индонезии Прабово Субианто выдвинул двух кандидатов на пост вице-президента страны после отставки Гибрана Ракабуминга Раки. Номинантами стали министр-координатор по вопросам развития человека и культуры Сугионо и министр сельского хозяйства Анди Амран Сулайман, сообщает Channel NewsAsia.

Кандидатуры передали в ассамблею

По данным местных СМИ, имена претендентов передали в Народную консультативную ассамблею Индонезии в понедельник вечером после встречи, состоявшейся ранее в тот же день. Спикер ассамблеи Ахмад Музани зачитал в парламентском комплексе письмо президента, в котором Субианто предложил кандидатуры Анди Амрана Сулаймана и Сугионо.

Пленарное заседание для избрания нового вице-президента запланировано на 11 декабря. Перед голосованием кандидаты должны пройти проверку.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Кто претендует на должность

47-летний Сугионо является генеральным секретарем партии «Гериндра». В октябре 2026 года он стал министром-координатором по вопросам развития человека и культуры. СМИ также называли его «идеологическим сыном» Прабово.

Анди Амран Сулайман занимает должность министра сельского хозяйства с 25 октября 2023 года, а до этого работал на этом посту в 2014–2019 годах. Он является предпринимателем и основателем Tiran Group — конгломерата, работающего в добывающей отрасли, энергетике, сельском хозяйстве и плантационном бизнесе.

Гибран Ракабуминг Рака, старший сын бывшего президента Индонезии Джоко Видодо, подал в отставку 12 ноября после нескольких недель политического давления на фоне судебных дел о действительности его квалификации для участия в выборах на пост вице-президента. По данным CNA, 30 октября Верховный суд Индонезии аннулировал его сертификат о приравнивании зарубежного школьного образования.

Читай нас в