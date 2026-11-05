Президент Индонезии Прабово Субианто уволил главу своего штаба Листьо Сигита Прабово после того, как его задержали вместе с двумя высокопоставленными сотрудниками полиции по делу о предполагаемом незаконном прослушивании. Как сообщает Taipei Times, в администрации президента предположили, что эти действия могут быть квалифицированы как имеющие признаки государственной измены.

Подозрение в незаконном прослушивании

По данным полиции, трое действующих сотрудников полиции с прошлого года по нынешний год незаконно прослушивали телефоны президента, членов правительства, журналистов, политиков, представителей бизнеса, руководителей массовых организаций и неправительственных групп. Среди задержанных — Листьо Сигит Прабово, который в течение пяти лет возглавлял национальную полицию, а в прошлом месяце стал главой президентского штаба.

Полиция утверждает, что подозреваемые организовали прослушивание без официального запроса от следователей. Также, по версии правоохранителей, в прошлом месяце они приказали удалить электронные записи о своей деятельности по мониторингу.

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Реакция властей

Представитель президента Прасетьо Хади заявил, что действия отдельных лиц могли угрожать государственным интересам и безопасности руководства страны, включая главу государства. Координирующий министр по правовым вопросам, правам человека, иммиграции и исправительным учреждениям Юсрил Ихза Махендра сообщил, что власти пока не установили мотив возможного прослушивания.

Местные СМИ назвали двух других задержанных: руководителя юридического подразделения национальной полиции Арье Сонту Насутиона и старшего офицера полицейского учебного заведения Эко Хади Сантосо. Политический аналитик Януар Нугрохо отметил, что роль главы штаба при президенте Субианто утратила влияние, а Листьо считали сторонником бывшего президента Джоко Видодо.

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