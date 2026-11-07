Президент Израиля Ицхак Герцог поручил бывшему начальнику Генерального штаба Гади Айзенкоту попытаться сформировать новое правительство. Решение приняли после парламентских выборов 27 октября, которые не дали ни Айзенкоту, ни действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху ясного пути к формированию парламентского большинства.

Попытка сформировать коалицию

Как сообщает France 24, религиозно-националистическая коалиция Нетаньяху потеряла большинство по итогам выборов. В то же время этот блок остался крупнейшим в парламенте, а Нетаньяху пытается сохранить пост главы правительства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция арабских партий

Блок противников Нетаньяху, который возглавляет Айзенкот, отказывался объединяться с арабскими партиями, поддержка которых могла бы обеспечить ему большинство. Однако арабские лидеры выдвинули кандидатуру Айзенкота во время длительных консультаций с президентом Герцогом.

По данным издания, арабские лидеры были недовольны политикой Нетаньяху и его ультраправых союзников. Айзенкот — бывший военный начальник и главный соперник Нетаньяху в борьбе за формирование правительства.

Читай нас в