Президент Израиля Герцог поручил Айзенкоту сформировать правительство — France 24
Президент Израиля Ицхак Герцог поручил бывшему начальнику Генерального штаба Гади Айзенкоту попытаться сформировать новое правительство. Решение приняли после парламентских выборов 27 октября, которые не дали ни Айзенкоту, ни действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху ясного пути к формированию парламентского большинства.
Попытка сформировать коалицию
Как сообщает France 24, религиозно-националистическая коалиция Нетаньяху потеряла большинство по итогам выборов. В то же время этот блок остался крупнейшим в парламенте, а Нетаньяху пытается сохранить пост главы правительства.
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Позиция арабских партий
Блок противников Нетаньяху, который возглавляет Айзенкот, отказывался объединяться с арабскими партиями, поддержка которых могла бы обеспечить ему большинство. Однако арабские лидеры выдвинули кандидатуру Айзенкота во время длительных консультаций с президентом Герцогом.
По данным издания, арабские лидеры были недовольны политикой Нетаньяху и его ультраправых союзников. Айзенкот — бывший военный начальник и главный соперник Нетаньяху в борьбе за формирование правительства.