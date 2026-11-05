Президент Израиля Ицхак Герцог в Иерусалиме начал консультации с лидерами партий по формированию нового правительства после выборов 27 октября. Ни один из политических блоков не получил большинства в 120-местном парламенте, поэтому президент призвал стороны к компромиссу и предостерег от новых выборов, сообщает Dawn.

Герцог должен определить, кому первому поручить формирование правительства — действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху или его сопернику, бывшему начальнику Генерального штаба Гади Айзенкоту. Президент заявил, что при отсутствии очевидного победителя обе стороны должны признать: «не каждое обязательство и обещание можно выполнить».

Сроки формирования коалиции

Сначала Герцог проведет два дня консультаций, после чего предоставит одному из претендентов 28 дней для формирования правительства. Этот срок может быть продлен еще на 14 дней. Нетаньяху, призвавший сформировать широкую правительственную коалицию под своим руководством, после выборов в ноябре 2022 года формировал правительство 58 дней.

Айзенкот получил поддержку партии Raam, известной как Объединенный арабский список. Партия заявила, что ее парламентская группа порекомендует именно его для формирования следующего правительства. Айзенкот пообещал, что в случае избрания премьер-министром будет укреплять двухпартийные связи между США и Израилем и сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом ради стабилизации региона.

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Споры вокруг результатов

Герцог также осудил «грубость и расистские высказывания» в отношении арабского меньшинства, которое составляет около 20% населения Израиля. На этих выборах арабские списки существенно нарастили поддержку.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что проверила 9069 избирательных участков после жалоб и не обнаружила доказательств, которые ставили бы под сомнение целостность результатов. Комиссия утвердила итоги голосования: 15 членов поддержали решение, двое проголосовали против, еще 14 воздержались.

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир заявил, что его партия не признает результатов, и призвал арестовать лидеров арабо-израильских партий. Нетаньяху, со своей стороны, обвинил руководителей арабских списков в якобы получении средств из Катара. Несколько израильских СМИ сообщили, что правоохранители расследуют возможное получение депутатом Айманом Одехом иностранных средств; Объединенный список назвал это политическим преследованием.

Позиция оппозиции

Айзенкот обвинил Нетаньяху в попытке подорвать израильскую демократию и разжечь настроения против избранных должностных лиц. Он также предостерег премьера от начала новой войны против Ирана вместе с Трампом. По словам Айзенкота, это может помочь Нетаньяху добиться правительства национального единства или затянуть процесс до новых выборов.

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