Президент Израиля Ицхак Герцог призвал политиков отказаться от разобщающей риторики в преддверии консультаций по формированию нового правительства. Официальные результаты выборов должны быть представлены президенту в среду, после чего он начнет переговоры с лидерами партий о возможности создания коалиции.

Как сообщает ABC News Australia, прошедшие во вторник на прошлой неделе выборы не обеспечили большинства ни действующей коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ни блоку его оппонентов, который возглавляет бывший начальник Генерального штаба Гади Айзенкот. Если соглашение не будет достигнуто, израильтянам может понадобиться снова голосовать в ближайшие месяцы.

Арабские партии получили 19 мандатов

Рост поддержки арабо-израильских, или палестино-израильских, партий обеспечил им рекордное представительство в Кнессете. Объединенный список и Объединенный арабский список получили в общей сложности 19 из 120 мест в парламенте. Их поддержка может быть необходима для формирования альтернативного правительства.

Нетаньяху заявил, что партии с еврейским большинством не должны сотрудничать с этими двумя политическими силами. Он также обвинял их в якобы попытке «украсть» выборы и поддержке политики, которая, по его мнению, угрожает существованию государства Израиль.

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Условия потенциального сотрудничества

Перед выборами некоторые лидеры лагеря перемен, в том числе Айзенкот, отвергали сотрудничество с арабскими партиями. Лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман в последние дни вновь заявил о своем несогласии с таким сотрудничеством. В то же время последнее заявление Айзенкота, по мнению отдельных комментаторов, может свидетельствовать о смягчении его позиции.

Айзенкот заявил, что готов к партнерству только с политиками, которые признают Израиль еврейским государством, а ХАМАС — террористической организацией. Лишь Левые демократы во главе с Яиром Голаном открыто обсуждают возможность сотрудничества с Объединенным списком и Объединенным арабским списком. Эти партии могли бы не входить в коалицию, а поддерживать правительство в Кнессете, обязуясь не блокировать его повестку дня.

Израильскую службу общей безопасности Шин Бет попросили проверить обвинения относительно возможного поступления иностранных средств в арабо-израильские общины перед голосованием, которые, как сообщается, могли поступить из Катара. Полиция Израиля также расследует заявления о возможных нарушениях накануне выборов и в день голосования.

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