Президент Израиля Ицхак Герцог во время саммита ELNET в Иерусалиме осудил насилие еврейских экстремистов против палестинцев на Западном берегу реки Иордан и заявил о необходимости привлечь виновных к ответственности. Как сообщает Jerusalem Post, израильский президент подчеркнул, что нападения на невинных людей и общины противоречат еврейским и израильским ценностям.

Призыв к ответственности

Герцог заявил, что для насилия против гражданских лиц нет оправдания и что такие действия не представляют израильское общество. По его словам, израильские правоохранительные органы работают над установлением причастных к нападениям, их арестом, расследованием и судебным преследованием.

Его заявление прозвучало на фоне серии сообщений об инцидентах в палестинских общинах на Западном берегу. 22 ноября Jerusalem Post писала о нападениях и повреждении имущества в нескольких местах региона. Ранее в ноябре Герцог предупреждал высокопоставленных израильских чиновников, что усиление националистического насилия может иметь серьезные последствия для безопасности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отношения с Европой и соседями

Президент также призвал укреплять дипломатическое сотрудничество Израиля с Европой и заявил о росте антисемитизма и запугивания еврейских общин в европейских странах. Он отделил допустимую критику политики израильского правительства от нападок, направленных против идентичности Израиля как еврейского государства.

Герцог отдельно отметил отношения Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами, Марокко и Бахрейном, назвав их частью более широкого регионального дипломатического сотрудничества. Он также подчеркнул важность сохранения открытых каналов диалога с Иорданией и Египтом. Президент назвал мирный договор с Египтом давним фактором региональной стабильности и подчеркнул стратегическое значение Иордании для Израиля.

Читай нас в