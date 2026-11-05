В Японии президент Японской футбольной ассоциации (JFA) Кодзо Тасима заявил, что будет баллотироваться на пост президента ФИФА на выборах, запланированных на март. Об этом он сообщил японскому изданию Sports Nippon, передает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Поддержка JFA

Тасима заявил, что объявил о выдвижении при полной поддержке Японской футбольной ассоциации. По его словам, участие в выборах для него не сводится к победе или поражению, а должно показать миру честные, здоровые и достойные принципы, которые, по его мнению, сформировал японский футбол.

Президент JFA добавил, что именно такие ценности сейчас нужны ФИФА. Он пояснил, что решил баллотироваться, чтобы обратить на них внимание всего мира.

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Переизбрание Инфантино

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино также стремится к переизбранию. Reuters отмечает, что он столкнулся с оппозицией после неудачной июльской инициативы привлечь частных инвесторов в новую коммерческую структуру ФИФА, которая должна была владеть правами, связанными с соревнованиями, включая чемпионат мира.

Агентство Reuters обратилось к Японской футбольной ассоциации за комментарием.

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