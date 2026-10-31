Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 13-м саммите Организации тюркских государств в Анкаре, Турция, предложил привлечь Россию, государство-агрессора, к ОТГ через формат OTS Plus или предоставить ей статус наблюдателя. По словам Токаева, это могло бы усилить авторитет и доверие к организации. Как сообщает Euronews, по итогам саммита договоренностей об участии России не объявляли.

Анкарская декларация

Саммит, который принимал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, завершился принятием Анкарской декларации. В ОТГ входят Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Туркменистан, имеющий статус наблюдателя, представлял президент Сердар Бердымухамедов, а Азербайджан — министр иностранных дел Джейхун Байрамов. Турция переняла председательство в организации у Азербайджана.

Эрдоган акцентировал внимание на сотрудничестве в сферах кибербезопасности, космических технологий и цифровой торговли. Он предложил создать совместную платформу цифровой торговли и большую тюркскую языковую модель для огузской, кипчакской и карлукской языковых групп. Декларация предусматривает продвижение соглашения по кибербезопасности, консультации по созданию Совета ОТГ по кибербезопасности и сотрудничество в космической отрасли.

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Транспортные и промышленные проекты

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил программу «Тюркский мир — 100», охватывающую 100 совместных стратегических инвестиционных и промышленных проектов. Среди приоритетов он назвал переработку редких и стратегических минералов, локализацию производства оборудования для зеленой энергетики и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Токаев заявил, что за первые девять месяцев года объем грузоперевозок по Среднему коридору вырос на 30%, а транзитных перевозок — на 90%. Железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и странами ОТГ приблизились к 40 млн тонн. В декларации также упоминаются железная дорога Китай—Кыргызстан—Узбекистан, предложенная Трансафганская железная дорога, усиление таможенного сотрудничества и совместная стратегия транспортных коридоров.

Следующий саммит ОТГ в 2027 году примет Узбекистан. Новым генеральным секретарем организации определили представителя Узбекистана Мирвохида Азимова, который сменит Кубанычбека Омуралиева.

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