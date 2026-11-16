Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что стремится встретиться с лидером турок-киприотов Туфаном Эрхюрманом до следующих трехсторонних переговоров с участием ООН. Об этом сообщает Cyprus Mail.

По словам Христодулидиса, возможность организовать такую встречу стороны обсудят во время переговоров между их представителями, запланированных на вторник. На вопрос о возможных сроках встречи двух лидеров с участием ООН президент ответил, что пока объявлять нечего.

Футбольные матчи как мера укрепления доверия

Христодулидис также приветствовал положительную реакцию Эрхюрмана на предложение провести товарищеские футбольные матчи между командами греков-киприотов и турок-киприотов. Президент отметил, что для этого может быть задействовано соглашение 2013 года с участием Кипрской футбольной ассоциации (KOA), которое позволило бы проводить такие матчи под эгидой признанного руководящего органа.

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Это предложение является 18-й из 19 мер укрепления доверия, которые Христодулидис представил Эрхюрману и ООН. Ранее Эрхюрман заявлял, что готов поддержать идею, одновременно подчеркивая, что предлагал провести подобные матчи несколько месяцев назад.

Новые пункты пересечения

Кроме того, президент Кипра сообщил о начале работы по реализации договоренностей о новых пунктах пересечения в Луруджине-Лимпии и Камбосе-Каравостаси. Представители сторон и технический комитет по вопросам пунктов пересечения должны обсудить организационные вопросы и сроки по этим пунктам.

Христодулидис отдельно уточнил, что не планирует встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом во время его визита в Брюссель. В то же время он сказал, что присутствие Фидана на мероприятиях ЕС свидетельствует об интересе Турции к Европейскому союзу.

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