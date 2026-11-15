Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что Республика Кипр является общим домом для всех ее законных граждан, в том числе греков-киприотов, турок-киприотов, маронитов, армян и латинян. Во время мероприятий по случаю 43-й годовщины провозглашения независимости турко-кипрскими властями в 1983 году он обратился к туркам-киприотам с призывом выбрать общий путь в свободной, объединенной и европейской родине.

Как сообщает Cyprus Mail, Христодулидис заявил, что будущее турок-киприотов не связано с оккупацией и разделением острова. Он также назвал неприемлемыми, по его словам, требования Анкары о решении кипрского вопроса в формате двух государств.

Резолюции Совета Безопасности ООН

Президент Кипра назвал декларацию независимости турко-кипрских властей незаконным актом, который, по его словам, с самого начала был осужден международным сообществом. Он сослался на резолюции Совета Безопасности ООН №541 от 1983 года и №550 от 1984 года.

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В резолюции №541 Совет Безопасности выразил сожаление в связи с заявленным отделением части Республики Кипр. Резолюция №550 повторила призыв к государствам не признавать провозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра и не оказывать ей содействия. Христодулидис заявил, что эти документы однозначно осудили сепаратистский акт, признали его юридически недействительным и призвали государства воздержаться от признания этого образования и оказания ему помощи.

Запланированная встреча

По словам Христодулидиса, несмотря на то, что он назвал провокациями Турции и затягиванием процесса, греко-кипрская сторона работает над возобновлением содержательных переговоров по кипрскому урегулированию. Он отметил, что эти усилия должны опираться на уже достигнутые договоренности, согласованные рамки, а также принципы, ценности и право Европейского Союза.

Президент добавил, что греко-кипрская сторона ожидает запланированной трехсторонней встречи с его участием, лидера турок-киприотов Туфана Эрхюрмана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. На ней стороны надеются объявить о расширенной встрече с участием обеих сторон на острове, Греции, Турции, Великобритании и ООН, которая, по оценке Христодулидиса, может открыть путь к возобновлению содержательных переговоров.

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