Президент Кипра Никос Христодулидис во вторник, 24 ноября, должен официально открыть в Василико стратегический терминал хранения топлива стоимостью более €60 млн. Объект, который развивает Кипрская организация по управлению запасами нефти (KODAP), является частью Энергетического центра Василико, сообщает Cyprus Mail.

Семь резервуаров для стратегических запасов

Первая очередь терминала состоит из семи резервуаров общей вместимостью 173 тыс. тонн, а также операционной и противопожарной инфраструктуры. В KODAP заявили, что завершение и эксплуатация этой очереди усилят способность организации выполнять свои обязанности, оперативно реагировать на кризисные ситуации и помогут защитить энергетические поставки Кипра.

Организация назвала терминал инфраструктурой национального стратегического значения. По данным KODAP, строительство объекта вместе с операционными и противопожарными системами стало возможным благодаря сотрудничеству государственных служб и частного сектора.

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Стратегические запасы Кипра

Согласно данным, на которые в марте ссылался бывший министр энергетики Георгиос Папанастасиу, стратегические запасы нефти и нефтепродуктов Кипра составляли около 530 тыс. тонн. Примерно 400 тыс. тонн физически хранились на острове, еще 110 тыс. тонн были обеспечены контрактными договоренностями в других странах ЕС, а около 20 тыс. тонн авиационного топлива и дизеля хранились в Греции.

По словам Папанастасиу, в 2025 году Кипр высвободил стратегические запасы авиационного топлива после того, как Израиль приостановил его экспорт на фоне конфликта в Газе. KODAP, основанная в 2003 году, отвечает за поддержание минимальных запасов сырой нефти и нефтепродуктов.

Новый топливный терминал отделен от незавершенного проекта терминала для импорта сжиженного природного газа в Василико. Первоначальный контракт на его строительство был расторгнут в 2024 году. В октябре министр энергетики Михалис Дамианос сообщил парламенту, что правительство ожидает ввода LNG-терминала в эксплуатацию до 2030 года.

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