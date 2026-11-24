Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к длительному прекращению огня в Газе, защите гражданского населения и возобновлению мирных переговоров между Палестиной и Израилем. В послании участникам встречи ООН по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом он также выступил против захвата земель и действий, нарушающих права палестинцев, сообщает Anadolu Agency.

Двухгосударственное урегулирование

Си заявил, что палестинский вопрос является центральным для Ближнего Востока. По его словам, нынешняя напряженность в регионе не должна отвлекать внимание международного сообщества от этого вопроса.

Ключом к урегулированию он назвал соблюдение решения о создании двух государств и содействие возобновлению палестино-израильских мирных переговоров. Китайский лидер добавил, что управление оккупированным Западным берегом реки Иордан и послевоенное восстановление Газы должны осуществляться по принципу «палестинцы управляют Палестиной».

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Призыв к конкретным действиям

Си призвал международное сообщество превратить обязательства по поддержке Палестины в конкретные шаги, содействовать устойчивому прекращению огня в Газе и гарантировать безопасность гражданского населения. Он также заявил, что справедливость восторжествует, и подтвердил поддержку Китаем законных национальных прав палестинского народа.

По палестинским данным, с октября 2023 года на Западном берегу реки Иордан в результате атак израильской армии и поселенцев погибли более 1220 палестинцев, около 13 750 человек получили ранения, а более 26 тысяч были задержаны.

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