В Китае председатель КНР Си Цзиньпин в послании с соболезнованиями семье бывшего премьер-министра Японии Ясуо Фукуды призвал нынешнее японское руководство беречь политическую основу двусторонних отношений, сообщает Channel NewsAsia.

Послание Си Цзиньпина

По данным китайского государственного агентства Xinhua, Си назвал Фукуду политиком честности и ответственности, а также давним другом китайского народа. Китайский лидер также заявил, что Фукуда придерживался правильного взгляда на историю.

Ясуо Фукуда умер в прошлый четверг от сердечной недостаточности в возрасте 90 лет. Во время своего непродолжительного пребывания на посту премьер-министра он стремился укрепить связи Японии с азиатскими соседями, в частности с Китаем.

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Напряженность между Китаем и Японией

Си выразил надежду, что японские лидеры будут ценить усилия старшего поколения политиков, соблюдать четыре политических документа между Китаем и Японией и беречь политическую основу двусторонних отношений. Он добавил, что Китай будет помнить вклад Фукуды в китайско-японские отношения и развитие Азии.

Отношения двух стран ухудшились в конце 2025 года после заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити о возможном применении японских военных, если действия Китая в отношении Тайваня будут угрожать японской территории. Пекин потребовал отозвать эти заявления, посоветовал своим гражданам не ездить в Японию и запретил экспорт в нее товаров, которые могут иметь военное применение, включая некоторые редкоземельные элементы.

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