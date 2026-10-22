Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья объявил культурную контрреволюцию, предусматривающую изъятие десятков экспонатов из Национального музея в Боготе. Речь, в частности, идет об экспозициях по истории социальных движений, феминистского и ЛГБТК+ активизма, а также политического насилия в стране, сообщает Al Jazeera.

Заявления президента

Де ла Эсприэлья, которого издание называет консервативным союзником президента США Дональда Трампа, заявил, что стремится не допустить перехода культурных учреждений под влияние того, что он называет атеистическим социальным коммунизмом.

Министр культуры Паола Ольгин сообщила, что правительство пересматривает и обновляет экспозиции и кураторские практики в других музеях, подчиненных ее министерству. Министерство иностранных дел также переименовало внутренний двор, который ранее был посвящен лидеру коренных народов. Ведомство объяснило это кампанией президента против woke-идеологии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Протесты у музея

В среду десятки демонстрантов собрались у Национального музея в центре Боготы, вход в который охраняла полиция. Правозащитные группы, художники и студенты обвинили правительство в цензуре и заявили, что изменения могут стереть важные части истории Колумбии.

Студент-историк Асуль Риаскос заявил, что власти продвигают образ Колумбии как исключительно белой, католической и испаноязычной страны, который исключает чернокожие, коренные и ЛГБТК+ сообщества. Антрополог Артуро Санабрия на протесте назвал подход правительства формой неоколониального вмешательства и связал его с политическими нарративами, заимствованными из США.

Читай нас в