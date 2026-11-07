Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья публично поддержал директора Административного департамента президентства Dapre Карлоса Риоса после того, как в его доме обнаружили трех человек с записями в судебных реестрах. Об этом сообщает The Rio Times.

По данным колумбийских властей, органы, обеспечивающие охрану, обнаружили этих людей внутри резиденции Риоса 28 октября. Представитель президентской администрации Миллер Сото 3 ноября подчеркнул, что их нашли именно в резиденции, а не рядом с ней. В президентстве заявили, что в судебных записях этих лиц упоминаются убийство и восемь краж при отягчающих обстоятельствах.

Личности этих людей установили и передали их в распоряжение властей, однако официального подтверждения их задержания нет. Также не раскрыты их имена, причины пребывания в доме и обстоятельства, при которых они туда попали.

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Поддержка президента

7 ноября де ла Эсприэлья написал в социальной сети X, что поддерживает Риоса и не оставит членов своей команды без защиты. Президент также заявил, что сообщения о возможных нарушениях должны быть расследованы до конца, а власти не позволят угрозами или запугиванием заставить замолчать тех, кто сообщает о коррупции.

Предыдущие заявления Риоса

21 октября Риос выступил на заседании Второй комиссии Сената Колумбии, которая рассматривает вопросы внешней политики и обороны. Он заявил о возможных нарушениях в контрактах на оказание услуг, связанных с 48 женщинами, при предыдущем правительстве Густаво Петро. Риос также говорил об использовании женщин как инструмента, однако эти утверждения не являются судебными выводами.

Президентская администрация связала появление людей в доме чиновника с заявлениями Риоса и призвала власти проверить возможную связь. В то же время эта связь не установлена. Офис генерального прокурора начал предварительную проверку контрактов Dapre, при этом источник не сообщает о его заявлениях относительно инцидента в резиденции Риоса.

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