Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил на Кубе, что страна готовится к возможному нападению американских военных. По его словам, кубинские власти намерены отразить любую попытку иностранной военной агрессии против государства.

Заявление кубинского президента

Диас-Канель подчеркнул, что Куба является мирной страной и не представляет угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов. Он также раскритиковал неоднократные заявления американских политиков о намерениях осуществить военную агрессию против острова, не назвав напрямую президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Der Spiegel, кубинский лидер выступил в День национальной обороны в муниципалитете Бойерос к югу от Гаваны. Его слушали высокопоставленные военные, представители Коммунистической партии и местных властей.

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Слова Трампа и учения на Кубе

Трамп ранее заявил в радиоинтервью, что хочет добиться смены власти на Кубе до окончания своего президентского срока и допускает возможность военной операции. В октябре, перед тогдашними выборами в парламент США, он также говорил, что американские военные корабли после миссии в войне с Ираном могли бы направиться на Кубу.

После военной атаки США на Венесуэлу, во время которой в январе Николас Мадуро был захвачен и доставлен в Соединенные Штаты, на Кубе регулярно проводят военные учения и встречи для координации оборонных мер. Военные также обучают гражданских базовым военным навыкам в рамках стратегии, которую кубинские власти называют войной всего народа.

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