Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на саммите Южная Корея-АСЕАН в Маниле на Филиппинах призвал усилить солидарность со странами Юго-Восточной Азии на фоне геополитической напряженности и экономической неопределенности. Он пообещал, что Сеул будет надежным партнером в реализации 20-летнего плана развития объединения. Об этом сообщает Korea Herald.

Поддержка плана до 2045 года

Ли Чжэ Мён заявил о поддержке ASEAN Community Vision 2045 — стратегии, принятой в мае 2025 года. Документ предусматривает превращение Юго-Восточной Азии в один из центров роста в Индо-Тихоокеанском регионе к 2045 году.

Президент также подтвердил поддержку ведущей роли АСЕАН в региональном диалоге и сотрудничестве, которую в объединении называют центральностью АСЕАН. По его словам, Сеул ценит роль АСЕАН в усилиях по поддержанию прочного мира и стабильности на Корейском полуострове.

Ли Чжэ Мён отметил, что партнерство Южной Кореи и АСЕАН должно обеспечивать ощутимые результаты для жителей всех стран.

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Безопасность, технологии и торговля

На саммите Ли Чжэ Мён упомянул о сотрудничестве правоохранительных органов в противодействии трансграничному онлайн-мошенничеству в рамках проекта KARE, а также об инициативе KAMSA, направленной на укрепление потенциала морской безопасности. Отдельно он предложил инициативы по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта и культурных и креативных индустрий.

Стороны также ведут переговоры о модернизации Соглашения о свободной торговле между АСЕАН и Южной Кореей. Первый формальный раунд переговоров состоялся в Сеуле в июне этого года; они охватывают 13 направлений, включая цифровую торговлю, критически важные минералы и цепочки поставок. Ли Чжэ Мён заявил, что стороны будут стремиться довести годовой двусторонний товарооборот до 300 млрд долларов.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, председательствовавший на встрече, поддержал призыв к более тесному сотрудничеству, отметив актуальность партнерства на фоне стратегической неопределенности, технологических изменений и трансграничных вызовов.

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