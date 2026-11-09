Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на церемонии по случаю 64-го Дня пожарных в Седжоне пообещал обеспечить стабильное финансирование пожарных служб, увеличить численность персонала и усилить защиту пожарных. Он подчеркнул, что безопасность населения не может быть гарантирована, если не защищены сами пожарные, сообщает Korea Herald.

Ли заявил, что правительство должно стать «119» для пожарных, имея в виду номер экстренных служб в стране. По его словам, власти должны обеспечить равную и комплексную противопожарную защиту независимо от места проживания людей и увеличить инвестиции в общественную безопасность.

Инвестиции и новые технологии

Президент также анонсировал развитие научно обоснованной системы пожаротушения. Она предусматривает использование искусственного интеллекта для прогнозирования рисков на местах чрезвычайных ситуаций, а также роботов и дронов, которые первыми будут заходить в опасные зоны.

Среди других мер Ли назвал улучшение условий труда и медицинского обеспечения пожарных, поддержку недавно открытой Национальной пожарной больницы и создание оздоровительного центра для физического и психического здоровья сотрудников службы.

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Запланированные расходы

Накануне администрация президента, правительство и правящая Демократическая партия договорились рассмотреть выделение около 2 трлн вон, или 1,5 млрд долларов, на ключевые инвестиции в пожарные службы. Средства должны снизить финансовую нагрузку на местные власти. Стороны также планируют добиваться дополнительного финансирования оборудования, учебных объектов и специализированных медицинских услуг во время рассмотрения парламентом бюджета на следующий год.

Необходимость более активного участия центральной власти обсуждается из-за того, что местные органы власти до сих пор покрывают около 90% расходов на пожарные службы, хотя пожарные получили статус государственных служащих в 2020 году. Дискуссия усилилась после гибели пожарного Ким Чин Сока при тушении пожара на заводе в Пучхоне в середине октября.

На церемонии Ли почтил погибших пожарных и выразил соболезнования их семьям. По его словам, улучшение реагирования на чрезвычайные ситуации за последний год позволило сократить число смертей в результате пожаров на 15,7%.

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