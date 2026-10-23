Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал государственные органы активнее предотвращать насильственные преступления и создать систему раннего выявления тревожных сигналов. С таким заявлением он выступил на межведомственном совещании в Сеуле, посвящённом усилению общественной безопасности, сообщает Korea Herald.

Реакция на серию нападений

Заявление прозвучало на фоне нескольких резонансных случаев насилия. На прошлой неделе в Инчхоне, к западу от Сеула, мужчина напал с ножом на случайных людей в здании и ранил нескольких человек. У одного из пострадавших остановилось сердце.

Также на этой неделе мужчину подозревают в поджоге двух зданий на юге Сеула. В результате пожаров пострадали 19 человек, один человек получил тяжёлые травмы.

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План повышения безопасности

Ли Чжэ Мён заявил, что ситуация, при которой люди вынуждены беспокоиться о собственной безопасности в повседневной жизни, не должна продолжаться. Он призвал готовить меры реагирования с решимостью противодействовать насильственным преступлениям.

Президент также поручил разработать межведомственный план действий для создания общества с высоким уровнем безопасности, в котором люди смогут чувствовать себя защищёнными. В совещании приняли участие представители девяти государственных структур, в том числе министерств юстиции, гендерного равенства, здравоохранения, образования и внутренних дел, а также полиции.

На прошлой неделе правоохранители задержали мужчину, который, по данным источника, вероятно, нанёс теще смертельные ножевые ранения и похитил жену, с которой проживал отдельно. Этот случай вызвал возмущение из-за того, что полиция не смогла предотвратить преступление, несмотря на предупреждающие признаки.

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